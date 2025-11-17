NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の公式Instagramが更新され、風間俊介と津田健次郎のオフショットが公開された。 参考：『べらぼう』宿怨を越えたチーム結成の激アツ展開平賀源内がもたらした“あの頃”の楽しさ 投稿では、鶴屋喜右衛門役の風間俊介と滝沢瑣吉（のちの曲亭馬琴）役の津田健次郎が、“デュエル”ポーズをする姿が切り取られている。二人は、大人気アニメ『遊☆戯☆王