【ウサギランナウェイ】 11月17日連載開始 【拡大画像へ】 講談社は、八乃れん氏のマンガ「ウサギランナウェイ」を11月17日より連載開始し、第1話「ウサギ逃げる」をヤンマガWebに無料公開した。 劣悪な生活環境から逃げ出すことができずにいた少女が、ある日借金取りから逃げている最中に不思議な男性と巡り合ったことで、運命が変わり始める。 【あらすじ】 両親を失くし天涯孤独