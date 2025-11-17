運行終了時の様子小田急電鉄は17日、2023年12月に惜しまれつつ最終運行を終えた「白いロマンスカー・VSE（50000形）」について、神奈川県海老名市のロマンスカーミュージアムでの展示を決定したと発表しました。展示開始は2026年3月下旬を予定しています。展示の目玉として、車内を歩きながら見学できるルートを設定するほか、VSEの運転席に座る、車内アナウンス体験といった「乗務員なりきりイベント」も計画されており、ファン待