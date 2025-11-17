小田急電鉄は17日、2029年3月に就役予定の新型特急ロマンスカーの概要を発表しました。人気の高かったVSE（50000形）の後継と位置づけられ、形式は「80000形」に決定。「展望席」を設置します。開発コンセプトは「きらめき走れ、ロマンスカー」。沿線の豊かな自然をテーマに、淡い水色の「雫」のようなフォルムが特徴的な車両となります。【参考】小田急電鉄、次の100年を牽引する「新型ロマンスカー」の設計に着手https://tetsudo