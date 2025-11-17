新潟市が進める液状化対策事業について、自治会ごとの説明会が始まりました。 16日は、江南区の天野中前川原自治会で説明会が開かれ45人が参加しました。新潟市は年内に約20の自治会で説明会を開き、住民が対策事業について理解できるまで説明を尽くすとしています。 ■天野中前川原自治会 増田進会長 「ワークショップみたいな形で5人とか10人単位の小さいところに説明に来てほしいとお願いしたら、来てくれますか。