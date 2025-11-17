任期満了に伴う真室川町長選挙はきのう投開票が行われ、現職の新田隆治（にった・りゅうじ）さんが３選を果たしました。 【写真を見る】真室川町長選挙現職の新田隆治さんが3選果たす（山形） 開票結果です。新田隆治（にった・りゅうじ）２１５８票、小松健弥（こまつ・けんや）１７５５票、８年ぶりとなった選挙戦は、現職の新田さんが３回目の当選を果たしました。 新田さんの任期は今月３０日から４年間です。