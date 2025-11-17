ヒューストン・ロケッツ vs オーランド・マジック日付：2025年11月17日（月）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 117 - 113 オーランド・マジック NBAのヒューストン・ロケッツ対オーランド・マジックがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし23-30で終了す