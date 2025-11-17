ダイソーをパトロールしていると、あまりの可愛さに震えたミニサイズのキーホルダーを発見！小指の第一関節くらいの大きさで、ちまっとしたサイズ感とコロンとしたフォルム、そしてフロッキー加工がなんとも愛らしいんです♡種類が豊富なので、どれにしようか迷ってしまいました…詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フロッキーキーホルダーひよこ、にわとり価格：￥110（税込）販売ショップ