俳優ののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』（毎週月曜後8：00）の最終話が17日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。【場面カット】しびれる展開…対局するのん＆中村獅童本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向