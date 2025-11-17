内閣府が１７日発表した２０２５年７〜９月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で４〜６月期と比べて０・４％減だった。このペースが１年間続くと仮定した年率換算は１・８％減で、６四半期ぶりのマイナス成長となった。４月に発動されたトランプ米政権の高関税政策が大きく響き、米国向けの自動車輸出が落ち込んだ。項目別では、輸出が前期比１・２％減と、２四半期ぶりにマイナスに