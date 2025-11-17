ジョアン・ネヴェスが圧巻のフリーキックを決めたポルトガル代表は現地時間11月16日に2026年ワールドカップ（W杯）欧州予選の最終節でアルメニア代表に9-1の大勝を収め、首位で本大会出場を決めた。キャプテンのFWクリスティアーノ・ロナウドを出場停止で欠くなか、MFジョアン・ネヴェスが“時が止まる”圧巻の直接FKを決めてみせた。ポルトガルは前節アイルランドに0−2で敗れ、予選突破の行方は最終節までもつれ込んだ。肘打