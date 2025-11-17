終末後の世界を描いた大人気ゲームを実写化した大ヒットドラマシリーズの新シーズン『フォールアウト』シーズン2より、日本語本予告、キービジュアル、新たな場面写真が一挙解禁された。【動画】新キャストのクメイル・ナンジアニ、マコーレー・カルキンも登場！シーズン2日本語本予告本作は、史上最高のビデオゲームシリーズのひとつとして知られる「Fallout（フォールアウト）」を、クリストファー・ノーランの弟でSFドラ