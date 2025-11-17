俳優の佐藤健が16日にインスタグラムを更新。オフショットを多数公開すると、ファンから称賛が集まった。【別カット】カメラ目線でチャパゲティを食べる佐藤健（ほか13枚）現在、ファンミーティングのアジアツアーを展開中の佐藤が「チャパゲティ」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、キャップとマスクをつけて車で移動する様子をはじめ、食事中やスタッフと笑顔でくつろぐ姿も収められている。佐藤のオフショット