プライベートで仲が良いことで知られるオスカー俳優のジェニファー・ローレンスとエマ・ストーンが、テレビ番組『マペット・ショー』のキャラクター、ミス・ピギーを主人公にした映画を計画しているそうだ。【写真】エマ・ストーン、シアーなルイ・ヴィトンのドレスで輝く美しさを披露Varietyによると、ポッドキャスト『Las Culturistas（原題）』に出演したジェニファーが、「話していいのか分からないけれど、エマ・ストーン