外出先でふと足元を見たら、つま先にうっすら汚れ…そんなピンチを救ってくれるダイソーの便利グッズをご紹介します！携帯用の靴クリーナーで、汚れをサッと拭くだけで印象を整えてくれます。外出中の突然の汚れも、これがあれば慌てずに対処できます。革靴をよく履く人なら、ひとつ持っていて損はありません！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：靴専用クリーナー（ハンディタイプ、12枚×2パック）価格：￥110（税込）サイ