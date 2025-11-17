【モデルプレス＝2025/11/17】タレントのイモトアヤコが11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。「晩ごはん」として夕食メニューを公開し、反響が寄せられている。【写真】「イッテQ」39歳タレント「家庭的で素敵」2品並んだ夕食メニュー◆イモトアヤコ、2品並んだ食卓公開イモトは「晩ごはん」とコメントを添え、料理写真を公開。白い器に盛り付けられた肉と白菜のあんかけ風の炒め物と、その奥には茶色く焼かれたオムレツ