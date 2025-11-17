環境省は１７日、クマによる人身被害が２０２５年４〜１０月までの合計で１７６件、１９６人になったと発表した。過去５年間の同時期で最も多い被害者数を記録した。死者数は、クマ被害の疑いがある１１月を含め、１４人。人身被害は秋田県が最も多く５６人。岩手県（３３人）、福島県（２０人）が続く。主な発生日と場所は以下の通り。▼６月２２日長野県大町市▼７月４日岩手県北上市▼同１２日北海道福島町▼