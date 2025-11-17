◆第５６回記念明治神宮野球大会第４日▽高校の部・準決勝神戸国際大付６―２英明（１７日・神宮）準決勝が行われ、神戸国際大付（近畿）が英明（四国）を破り、同校初の決勝に進出した。３回２死一塁で４番の川中鉄平一塁手（２年）が中越え２ランを放ち先制した。４回に１点を追加し、６回には２死一、二塁で藤原陽翔右翼手（２年）が右越え３ラン。チームはコールド勝ちした中京大中京（東海）との初戦（準々決勝）で３本