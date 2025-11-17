巨人は１７日、に東京ドームで２３日に開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦａｎａｔｉｃｓ」で、今季限りで現役引退した長野久義外野手の引退セレモニーを行うと発表した。長野の１６年間にわたる現役生活を振り返る特別映像の放映や、選手らによる花束贈呈などを予定。記念ロゴには、感謝と敬意を込めた「ＲＥＳＰＥＣＴ」を基軸に広島での背番号「５」と巨人での背番号「７」を