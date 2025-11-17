立体型のメイクパフって、持ち運びに困ることが多々…。専用ケースも販売されていますが、ついにダイソーにケース付きの立体パフが登場しました！ケース付きだと200円以上するのでは…と思いきや、110円（税込）と超お手頃♡持ち運びに便利なだけでなく使い心地も良く、買って大正解でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メイクパフ（ホイップ型、ケース付）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード