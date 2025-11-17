株式会社フェイスはSUZUKIの名車「GSX1100S KATANA」をモチーフとしたピザカッター「ピザカッターナ」の新色レッドを、Amazon内の「Click Car Products」にて、数量限定1000個で予約販売開始しました。同商品はスズキ公式ライセンス取得商品です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品のモデルとなった「GSX1100S KATANA」といえば、1980年代初頭に登場したロードスポーツバイクで、日本刀をイメージしたシャ