「一瞬、彼岸花に見えませんか？」と投稿された写真がSNS上で話題になっている。 【写真】お見事！洗濯バサミ800個使用した100のコスモス 季節を感じる綺麗な彼岸花の写真…とスクロールしようとするが、「一瞬ってどういう意味？」と再度よく見ると、なんと花びらが洗濯バサミでできている！？リアルすぎるこの写真は25万いいねを獲得。「本物と間違えた！」など驚きの声が集まった。 投稿した、洗濯バサミフォトグラフ