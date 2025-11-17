キユーピーが「ブロッコリー」の正しい選び方や保存方法、アレンジレシピなどを紹介している。○需要拡大中の大注目野菜毎年11月26日は「いい(11)ブロッ(26)コリー」の語呂からのブロッコリーの日として制定されている。ブロッコリーは、2026年から「指定野菜」に仲間入りする注目の野菜。農林水産省によると、2023年産の出荷量は15万6400tで、2012年から約30%、2019年から約13%増加しており、需要の拡大がうかがえる。指定野菜に