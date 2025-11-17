やのまんのゆれる縁起物シリーズに新作「パズころりん 招き猫（白/黒）」が登場。金運・魔除けの招き猫デザインで、お正月や受験の贈り物にもぴったりな、お金を貯められる3D球体パズルです！ やのまん「パズころりん 招き猫（白/黒）」  発売日：2025年11月下旬価格：各1,980円(税込)ピース数：各60ピースパズル完成サイズ：直径約7.6cm付属品：台座、耳パーツ付き販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公