１６日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、蔦重（横浜流星）が平賀源内がいると思って訪れた安徳寺に意外すぎる人物が待ちうけ、一緒に仇を討たないかと持ちかける。蔦重は相良から耕書堂にやってきた重田貞一（後の十返舎一九）が平賀源内の話をしたことから、実は源内はまだ生きているのではないか？と考えるように。そんなある日、店の前に荷物が置かれており、中を開けると「一人遺傀儡石橋