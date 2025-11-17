きょうの県内は、広い範囲で晴れています。このあと県内に強い寒気が流れ込む影響で、あすは平野部で初雪となる可能性があります。県内は朝から広い範囲で晴れ、立山町では、穏やかな日差しのもと、青空に立山連峰が映えていました。日中の予想最高気温は、富山市、高岡市伏木ともに20度と、この時期としては高くなっています。このあと県内には強い寒気が流れ込む見込みで、大気の状態が不安定となり、午後からは雷を伴って雨が降