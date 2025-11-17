ニューストップ > ライフ総合ニュース > 犬の『性別』を見分ける方法４選 見た目や性格の違い、お世話で異な… わんちゃんホンポ 犬の『性別』を見分ける方法４選 見た目や性格の違い、お世話で異なる点まで解説 2025年11月17日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 犬の性別を見分けるポイントを紹介している 体の大きさ、筋肉や脂肪のつき方、顔つき、生殖器の4つ オスの場合、お腹の辺りに包皮という膨らみがある 記事を読む おすすめ記事 犬の『QOL』を高めるためにできること5つ 生活の質を上げるべき理由や環境づくりのコツ 2025年11月11日 16時0分 誤飲しやすいと言われている犬の特徴5選 予防する方法はあるの？飲み込んでしまった場合の応急処置まで 2025年11月14日 20時0分 『社交的な犬種』５選 人懐っこい犬の共通点やあまり知られていない注意点まで解説 2025年11月15日 20時20分 犬が飲み込んでしまう可能性のあるモノ4選 誤食による危険な状態や未然に防ぐためにすべきことまで 2025年11月15日 20時0分