「シェフショコラティエ辻口博啓監修 ショコラプリン」北海道乳業は、新商品「シェフショコラティエ辻口博啓監修 ショコラプリン」を全国のコンビニエンスストア・量販店で、11月24日から販売する。世界的に活躍するシェフショコラティエ・辻口博啓氏監修のもと、本格派の「ショコラプリン」が誕生した。サロン・デュ・ショコラ・パリで9回連続のゴールドタブレット（最高評価）を獲得するなど、今もなおコンクールに挑戦し続ける