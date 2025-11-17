NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションは11月12日、ネット証券を対象にしたNPSベンチマーク調査2025の結果を発表した。調査は2025年10月1日〜10月7日、対象のネット証券5社(SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券(旧 auカブコム証券)、楽天証券)において、過去1年以内に取引経験がある1,977名を対象に、インターネットで行われた。○ネット証券のNPSおすすめランキング1位は楽天証券NPS(Net Pro