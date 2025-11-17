プロ8年目で嬉しいツアー初優勝を飾った脇元華(C)Getty Images国内女子ゴルフ「伊藤園レディス」（千葉県・グレートアイランドC）の最終ラウンドが11月16日に行われ、プロ8年目の脇元華が悲願のツアー初優勝を飾った。8位から出た脇元は8バーディー、1ボギーでこの日最少の「65」をマーク。2打差を逆転した。【写真20枚】プロ8年目の嬉しい初優勝！脇元華の投稿写真を一気にチェックパットのイップスや腰痛に悩まされながら、