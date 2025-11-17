KDDIは、米通信事業者のT-Mobileとau Starlink Directのローミング接続を開始すると発表した。2025年度中に開始される。 au Starlink Directは「バリューリンクプラン」において当面無料として提供されており、ローミング時についても当面無料になるという。 実現すれば、衛星とスマホの直接通信サービスである「au Starlink Direct」のユーザーは、米国T-MobileのStarlinkエ