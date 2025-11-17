かっぱ寿司は、2025年11月17日から26日の平日限定で、「かけうどん」「香ばし炙りおにぎり」を、各82円(税込各90円)で提供する『かっぱの挑戦 感謝祭』を開催する。個数や杯数の制限はなく、何度でも税込90円で注文できる。一部改装中店舗を除く、全店で開催する。〈『かっぱの挑戦 感謝祭』概要〉実施期間:11月17日(月)〜11月26日(水)予定 ※平日のみ対象商品:『香ばし炙りおにぎり』『かけうどん』販売価格:各82円(税込各90円)実