NTTドコモ、楽天カード、JCB、アメリカン・エキスプレスなど国内のクレジットカード会社10社と日本クレジットカード協会（JCCA）は、フィッシング詐欺に関して、共同で注意を呼びかける取り組みを開始した。 背景には、クレジットカードの不正利用被害が拡大している状況がある。2024年の被害額は約555億円となり、前年から14億円増加し、過去最大を記録した。 特に、カード番号の盗