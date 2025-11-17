KLMオランダ航空は、東京/成田〜アムステルダム線を期間増便する。現在は1日1往復を運航しており、2026年3月8日から27日まで東京/成田発月・金曜、アムステルダム発木・日曜の週2往復を追加した週9往復を運航する。いずれもボーイング777-200型機、ボーイング777-300ER型機、ボーイング777-200型機のいずれかで運航する。■ダイヤKL864東京/成田（08：55）〜アムステルダム（15：00）／月・金KL862東京/成田（13：35）〜アムス