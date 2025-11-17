山形県鶴岡市でけさ住宅敷地内にクマ１頭が現れ、その後、緊急銃猟によって駆除されました。このクマはきのう午後にも付近で目撃されていました。 【写真を見る】クマが再び同じ柿の木へ...鶴岡市で緊急銃猟によりクマを駆除新庄市では駅近くの銀行の駐車場にクマ（山形） 鶴岡市によりますと、きのう午後２時半ごろ、鶴岡市稲生町１丁目の住宅で敷地内にクマがいるのを住民が目撃しました。 クマは１頭で、敷地内の柿の木を