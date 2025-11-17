占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）広がる、つながる流れへ。オープンマインドで。強運に護られて、やることなすこと当たりそう。調子のよさ、強い手応えを実感できて、もうひと踏ん張りできるでしょう。せっかくですから、思い付くことを全部形にしていきましょう。きっかけ待ちをしていた人を巻き込んで、