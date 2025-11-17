巨人は17日、23日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ2025」で、今季限りで引退した長野久義外野手の引退セレモニーを行うと発表した。プロ通算16年間を振り返る特別映像の放映や、選手らによる花束贈呈などを予定している。