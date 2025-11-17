占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）カスタマイズのススメ。あなた好みに組み替えて。過剰のサイン。与えられるもの、もらえるものを全部受け取ろうとすると、キャパオーバーを起こすでしょう。そこで、今週は、いいとこ取りを心掛けていくとよさそう。ただ、「このサンマ、身の部分だけもらうね！」的