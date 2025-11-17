楽天の堀内謙伍捕手（28）が17日、本拠の楽天モバイルパークで、契約更改交渉に臨み、770万円増の年俸1500万円でサイン（金額は推定）。球団から「まずは1年間お疲れ様ということと、来年はケガなく頑張ってくれという言葉をいただきました」と話した。高卒10年目の今季はキャリア最多の76試合に出場し、打率・256、初本塁打を含む3本塁打、18打点を記録。「たくさん出させてもらったんで凄く充実したシーズンでしたけど、やっ