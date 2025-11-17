きょうの山形県内は午前中、晴れの所もこの後は次第にくもりや雨となるでしょう。 【写真を見る】山形県内晴れの所もこの後はくもりや雨にあすは雪となる所も（山形） あすは冬型の気圧配置で雪となる所もある見込みで注意が必要です。 午前９時ごろの山形市です。日差しが降り注ぎ青空が広がっています。 村山や置賜では午前中、晴れたところが多くなりました。 この後は、前線や寒気の影響でくもりや雨となる見込みです