シャープは、対話AIキャラクター「ポケとも」の発売日を12月5日に延期する。当初は、11月21日発売となっていた。 延期対象は、ロボットとアプリ、卓上充電ホルダー。 なお、購入者向けイベントは、その名称を「ポケとも誕生カウントダウンイベント」として、予定通り11月21日に実施される。また、期間限定の「ポケともカフェ」も11月22日～12月5日で、予定通りオープンする。