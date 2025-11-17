占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）後戻りなし！このまま、前進を。思い直しは危険です。「これはない」「もう十分」と断ち切ったはずなのに、「ほとぼりも冷めたし」「もう一度やってみても」と仏心が起こるでしょう。でも、断言します。また同じ思いをするだけ。後ろは振り向かずに、前だけ見て進んで