落語家の三遊亭圓輔さんが、心筋梗塞のため15日に亡くなったことを17日、落語芸術協会が公式サイトで発表しました。93歳でした。落語芸術協会は、公式サイトで「当協会所属の三遊亭圓輔（本名：岡田 基之 おかだ もとゆき）が心筋梗塞のため、埼玉県内の病院にて逝去しました」と報告。そして、圓輔さんについて「落語芸術協会の最高齢として、最晩年まで精力的に高座に上がり続け、世代を問わず多くの人々に温かいまなざしを注い