千葉県警本部千葉県松戸市の路上で男性（46）が刺殺された事件で、県警は17日、殺人の疑いで近くに住む40代の男を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。防犯カメラの映像をつなぐ「リレー捜査」などで特定した。捜査関係者によると、男は8日午前3時50分ごろ、埼玉県熊谷市、無職礒貝要平さんの背中などを外国製の細長いナイフで刺して殺害した疑いが持たれている。千葉県警は8日午後3時ごろ、現場近くの洋品店で男性客