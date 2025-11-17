日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「喟然」はなんて読む？「喟然」という言葉を見たことはありますか？口と胃を組みあわせた「喟」という漢字を使っているので、口に関係する言葉です。いったい、なんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、