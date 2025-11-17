韓国の年末音楽番組『2025 SBS歌謡大祭典』が、歴代級のMCラインナップを発表した。【写真】「布足りてる？」IVE・ユジンのボリューム感！11月17日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、来月開催される『2025 SBS歌謡大祭典』のMCとして、IVEのユジン、DAY6のヨンケイ、NCT DREAMのジェミンが抜擢された。これまでMCを務めてきたのは、ユジン、NCTのドヨン、TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンの3人。昨年の夏・年末、そし