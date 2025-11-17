巨人・喜多隆介捕手（２７）が１７日に都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４０万円減の６００万円でサインした。（金額は推定）喜多は今季、一軍での出場機会はなかったものの、ファームでは４１試合に出場し打率２割３分、８７打数２０安打４打点をマーク。しかし、８月に右ヒザの手術を受けてからは故障班入り。リハビリに励んでいた。先月６日には球団から自由契約を通知され、育成契約で再スタートすることになった