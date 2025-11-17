ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は１６日（日本時間１７日）にマリナーズからＦＡになっていたジョシュア・ネーラー内野手（２８）がマリナーズと５年契約したと報じた。ネーラーは７月２４日にダイヤモンドバックスからマリナーズに移籍し、５４試合に出場して、うち５３試合が一塁手として出場した。２球団で１４７試合に出場、打率２割９分５厘、２０本塁打、９２打点、３０盗塁。ポストシーズンでは打率３割４分、３本塁打、