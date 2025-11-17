人喰い鮫と巨大竜巻という異色の組み合わせでサプライズヒットを放ったサメ映画映画『シャークネード』シリーズ第7作『シャークネード オリジンズ（原題：Sharknado Origins）』が製作されることがわかった。オリジナル映画の前日譚になるこという。2026年夏に米国公開予定。米が報じている。 2013年に公開された第1作は、巨大ハリケーンがロサンゼルスを襲い、海から巻き上げられた人食い鮫