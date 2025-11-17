「似合いすぎる」と話題に2025年10月10日、歌手の倖田來未さんが自身のSNSに投稿した一枚の写真が注目を集めています。高級SUVレクサス「 LX570」とともに写る姿が話題となり、ユーザーから多くの反響が寄せられています。倖田來未さんのピッタリ過ぎる愛車とは？（Photo：時事通信フォト 画像は映画「アリー／スター誕生」の「号泣嗚咽上映イベント」にて）【画像】超カッコイイ！ 「倖田來未」×「高級SUV」の姿を画像で見る